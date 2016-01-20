وقفة للمستعبدين من قرعة إسكان الشرقية أمام ديوان المحافظة للمطالبة بحقوقهم

نظم المستبعدون من مشروع إسكان 2008 بالشرقية، وقفة أمام ديوان عام محافظة ذلك لليوم الثانى، اعتراضا على استبعادهم من المستحقين بـ"حجج وهمية" حسب قولهم.

وأكد المتضررون أنهم حجزوا بالمشروع منذ أكثر من 8 سنوات، ما فوت عليهم الفرص فى الاستفادة من أى مشروع قومى آخر، بالإضافة إلى أنهم استوفوا الشروط منذ تاريخ التقدم، وأسماؤهم بالكشوف منذ ذلك الحين، وإذا كان هناك من لم يستوف الشروط فلماذا لم يبلغ بذلك فى حينه ليتمكن من استرداد مقدم الحجز الـ5000 اآاف جنيه لكى يستفيد منها؟.

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى تصريح صحفى، إنه خاطب الجهات المسئولة فى هذا الشأن وتقرر موافقة رئيس مجلس الوزراء على استثناء شرط السن من المتقدمين الحاجزين لإسكان 2008، وأنه جارى الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء استثناء شرط الدخل المحددة طبقاً للشروط الوزارية للإسكان الاجتماعى، مضيفا أنه بعد تخصيص 1039 وحدة سكنية، ويوجد 111 وحدة سكنية، وعدد آخر من الأراضى التى سيقام عليها عدد من العمارات السكنية لحاجزين.

كان محافظ الشرقية قد أجرى، أمس الثلاثاء، قرعة للحاجزين ممن انطبقت عليهم الشروط فى المرحلة الأولى 1039 متقدما من إجمالى 2600 حاجز للوحدات السكنية لعام، حيث تم استبعاد الباقين.

وأشار إلى أن أكثر من 2600 شاب كانوا قد حجزوا فى مشروعات الإسكان منذ عام 2008، وتعثر تسليمهم الوحدات الخاصة بهم، ما سبب أزمة بسبب عدم القدرة على توفيرها، ونظم المتضررون عددا من الوفقات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.



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