بالصور.. أهالى كوم أمبو يرفعون القمامة على نفقتهم بعد تقاعس مجلس المدينة

أكد أهالى منطقة المربعات بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، أنهم تمكنوا من رفع نحو 12 طنا من القمامة بالجهود الذاتية، بعد تراكمها بشكل مخيف أمام المنازل والمدارس وفى الطرقات.

وقال "محمد صابر" أحد أهالى مدينة كوم أمبو، "تكاتف الأهالى بمنطقة المربعات بمدينة كوم أمبو ونجحنا فى رفع نحو 12 طنا من القمامة المتراكمة، بتكلفة إجمالية بلغت 15 ألف جنيه، تحملها الأهالى بعد تراكم القمامة بشكل مخيف يهدد صحة وحياة الأطفال والأهالى بمنطقة المربعات"، مشيراً إلى أن الأهالى يتكبدون رسوما 3 جنيهات على فواتير الكهرباء خاصة بالقمامة، ومع ذلك يرفعون القمامة عن شوارعهم، بنفقاتهم الخاصة.

وأضاف محمد صديق، أن الأهالى وفروا اللودرات والمعدات الخاصة والأيدى العاملة لرفع القمامة، ونقلها بعيداً عن التجمعات السكنية، نظراً لتقاعس الوحدة المحلية من رفع القمامة عن الطرقات بشكل يومى، ما أدى إلى تراكم القمامة بكميات كبيرة أمام المدارس والمصانع وفى الطرقات.

وأوضح محمود موسى، أحد الأهالى، أن مشكلة عدم نقل القمامة من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بشكل يومى، بسبب إغلاق مقلب القمامة بمنطقة بلانة، بعد اعتراض مجموعة من الشباب من قرى بلانة، رغم أن المقلب يبعد عن أقرب وحدة سكنية بنحو خمسة كيلو مترات، وتبلغ مساحته نحو 126 فداناً، وبإغلاقه يضطر العاملون بالوحدة المحلية لنقل القمامة بمدينة كوم أمبو إلى منطقة العلاقى بمدينة أسوان، ونظراً لبعد المسافة لا يتم رفع القمامة بشكل يومى.

وناشد أهالى مدينة كوم أمبو، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بفتح مقلب القمامة ببلانة مرة أخرى، لتستوعب كميات القمامة بشكل يومى من مدينة كوم أمبو، مع عدم اللجوء إلى المحرقة الطبية، لأنهم لا يرضون بالضرر لأهالى قرى بلانة، مشيرين إلى ضرورة الإسراع فى اتخاذ القرار قبل أن تحدثت مشادات من أهالى المنطقتين بسبب مقلب القمامة.



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