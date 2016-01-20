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محافظ البحيرة يشهد توقيع برامج المشاركة المجتمعية لـ"بريتش بتروليوم"

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محافظ البحيرة يشهد توقيع برامج المشاركة المجتمعية لـ"بريتش بتروليوم" محافظ البحيرة يشهد توقيع برامج المشاركة المجتمعية لـ"بريتش بتروليوم"
شهد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، توقيع العقود النهائية لبرامج الخدمة الاجتماعية لمشروع غازات غرب النيل بإدكو "بريتش بتروليوم bp"، بهدف تطوير ورفع كفاءة القطاعات الخدمية الرئيسية للمجتمع المحلى المحيط بالشركة بمركزى رشيد وإدكو فى قطاعات الصحة والتعليم والقروض الصغيرة بقيمة 15,4 مليون جنيه.

وتمثلت المبادرة رفع كفاءة وتطوير خدمات الطوارئ بمستشفيات إدكو ورشيد المركزى بقيمة 9,4 مليون جنيه، تتمثل فى شراء وتوفير بعض الأجهزة الضرورية، مثل الأشعة المقطعية وتجهيز غرف عناية مركزة وأقسام العظام والعمليات وحضانات الأطفال خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، وتطوير وتجديد الفصول ومبنى الورش ومعامل الحاسب الآلى والملعب بمدرسة إدكو الثانوية الصناعية بقيمة 2 مليون جنيه.

وكذلك إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة لأهالى إدكو ورشيد بمبلغ 4 ملايين جنيه تمنح كقروض حسنة وبدون مصاريف إدارية بحد أقصى 15 ألف جنيه تسدد على أربع سنوات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومتوقع أن يقوم الصندوق بتمويل 700 متقدم سنويا.

حضر توقيع العقود المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة bp ، والمهندس نادر زكى رئيس الشركة، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، ورؤساء مدينتى إدكو ورشيد ومدير الإدارة التعليمية بإدكو وممثلو الجمعيات الأهلية المشاركة بإدكو ورشيد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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