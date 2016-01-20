الفلورايد وضرره بأسنان طفلك

أسنان الطفل لها عناية خاصة؛ لأن الألم يصاحب ظهورها، وليست كباقي أجواء جسمه التي يولد بها، فظهورها يعني الألم والمعاناة، وعلى ذلك يجب الاهتمام بها لتبقى معه طيلة الحياة بمواصفات جيدة.

هناك عدة أسئلة تسألها الأم عن أسنان الطفل يجيب عليها الدكتور إيهاب الإمام، أخصائي الأطفال.

متى أضيف مكملات الفلورايد لحماية أسنان طفلي؟

- اتبعي تعليمات طبيب الأسنان فقط؛ لأنّ الكثير من الفلورايد يضرّ بالأسنان في طور النمو، ويسبّب بقعاً على طبقة مينا الأسنان، (وهي مادة كلسية) تغطي الجزء الظاهر من الأسنان.

- عليك استعمال معجون أسنان قليل الفلورايد، (يحتوي على 600 جزئية بالمليون)؛ حتى ظهور الأسنان الدائمة لطفلك أي حين يبلغ ستّ سنوات. تحقّقي من التعليمات؛ لتعرفي كميّة الفلورايد، التي يحتويها؛ إذ إنّ استخدام معجون الأسنان القليل الفلورايد يكون آمناً في بعض المناطق والمدن؛ حيث يحتوي الماء على الفلور، ولن يشكّل خطراً إذا ابتلع طفلك القليل منه خلال تنظيف أسنانه.

- امنعي طفلك من ابتلاع معجون الأسنان، لأنّهم قد يستغرقون وقتاً في تعلّم بصق المعجون خلال تنظيف الأسنان.

حتى أنّه قد يسبّب التقيّؤ والإسهال، ويفضّل بعض الأهل تجنّب معجون الأسنان، الذي يحتوي على نكهات فواكه؛ كي يعرف أطفالهم أنّ معجون الأسنان ليس للأكل.

ما هي أفضل طريقة لتنظيف أسنان طفلي؟

- افركي أسنانه ولثّته يومياً بطريقة دائريّة. قد تجدين العمليّة أسهل إذا حملت طفلك بين يديك للوصول إلى أسنانه.

- يجب اعتماد حركات صغيرة، ناعمة ودائريّة تتركّز على ملتقى الأسنان واللثة، وتنظيف كل جزء على حدة. ويمكن لطبيب الأسنان مساعدتك إذا كنت بحاجة للمزيد من الإرشادات.

متى يجب البدء بتنظيف أسنان طفلي بالفرشاة؟

- ما إن تظهر سنّه الأولى على الأقل مرّة في اليوم. فالبدء باكراً بهذا الأمر يجعل طفلك يجنّبك مشاكل مستقبليّة في هذه المسألة.

- تذكّري دائماً أنّه خلال مرحلة نمو الأسنان تكون لثّة طفلك حسّاسة، لذا نظّفي أسنانه بلطف. حيث تظهر السنّ الأولى عادةً في اللثة السفلية الأمامية، ما بين الشهر السادس من العمر والعام الأول، تليها السنّ المجاورة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

- ستنبت حوالي 20 سنّ حليب، وسرعان ما تسقط عندما يبلغ طفلك ثلاث سنوات من العمر. من الهام أن يصبح تنظيف الأسنان عمليّة روتينيّة في الصباح والمساء؛ كي لا تنسي القيام بها.

أي فرشاة ومعجون أسنان أختار؟

- في البدء، قد تجدين سهولةً في تنظيف أسنان طفلك بقطعة من الشاش النظيف، أو قطعة من قماش الموسلين (نسيج قطني) تلفّينه حول إصبعك.

- يجب أن تكون أوّل فرشاة أسنان لطفلك ناعمة، وذات رأس صغير يمكّنها من بلوغ كل زوايا فمه بسهولة وراحة. تحقّقي من التعليمات على الفرشاة ومن العمر المخصص لاستعمالها.

- تخلّصي من الفرشاة بعد مرور ثلاثة أشهر على استخدامها، أو بعدما تتلف شعيراتها.

كيف أحقق مزيداً من الحماية لأسنان طفلي؟

- اعطيه الأطعمة الغنيّة بالسكر خلال الوجبات فقط، وإذا أردتِ أن يتناول طعاماً خفيفاً بين الوجبات، فليكن الجبن، أو الخبز المحمّص، أو شرائح الفواكه والخضار.

- جنبيه المشروبات الحمضية والغازية، وقبل موعد النوم أو خلال الليل؛ إذ يظهر تسوّس الأسنان عندما يتناول الطفل عبوة تحوي مشروبات غنيّة بالسكّر. كذلك، تأكدي إذا كانت العبوة تحوي اللاكتوز، أو الفروكتوز أو الغلوكوز التي تؤذي أسنان الطفل مثل السكروز (سكّر القصب والشمندر).

- إضافة الماء إلى عصير الفواكه (حصّة من العصير مقابل خمس حصص من الماء)، إذا كان طفلك في عمر ستة أشهر، وقدّميها له في حال أردتِ إدخال العصير إلى نظامه الغذائي.

- ابدئي بإعطاء طفلك السوائل في كوب منذ الشهر السادس.

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