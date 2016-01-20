البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى تعاملات اليوم بمبيعات الأجانب

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 10.9 مليار جنيه، اليوم، ليصل إلى مستوى 381.86 مليار جنيه فى نهاية الجلسة مقابل مستوى 392.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 5.2%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.6%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 5.4%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.1%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.7%.

- عمليات جنى أرباح تقود البورصة للتراجع الجماعى بعد جلستين من الارتفاع