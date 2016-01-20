التشكيل المتوقع - الزمالك بدون مهاجم صريح أمام المصري.. وعودة طلبة

ينوي أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بدء مواجهة المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري بدون مهاجم صريح، وهو ما يظهر في التشكيل المتوقع للمباراة.

وتابع مراسل FilGoal.com مران الزمالك الأخير قبل السفر إلى الإسماعيلية لخوض المباراة.

وظهر من المران أن ميدو قد يفضل عدم الاعتماد على مهاجم صريح أمام المصري، رغم أن القائمة تضم باسم مرسي ومحمد سالم.

وكان ميدو قد صرح عقب الفوز على اتحاد الشرطة 1-0 في الجولة السابقة بأنه يقتنع بقدرة محمود عبد المنعم "كهربا" في اللعب كمهاجم بمفرده بسبب سرعته في ضرب دفاعات الخصم.

وفي هذه الحالة، سيحافظ على أحمد حمودي على موقعه في التشكيل الأساسي مع مشاركة أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وقد يبدأ حمادة طلبة في موقع الظهير الأيسر، بعد غاب عن المباراة السابقة لصالح محمد عادل جمعة.

ويواصل ميدو الاعتماد على الثنائي أحمد دويدار وعلي جبر في خط الدفاع، رغم انضمام محمد كوفي للقائمة.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمادة طلبة - أحمد دويدار - علي جبر - عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد - إبراهيم عبد الخالق - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد حمودي

خط الهجوم: كهربا