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شرطة دبي: حريق فندق العنوان سببه ماس كهربائي

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شرطة دبي: حريق فندق العنوان سببه ماس كهربائي شرطة دبي: حريق فندق العنوان سببه ماس كهربائي

شرطة دبي: حريق فندق العنوان سببه ماس كهربائي لكشاف موجود فوق المظلة الخارجية في الطابق 14

 -اللواء خميس مطر المزينة: لا وجود لأي شبهة جنائية في حريق فندق العنوان .

- اللواء المزينة: تم تشكيل فريق من الخبراء لجمع معلومات حول حريق فندق العنوان وتبين أن بداية الحريق من الشقة رقم 1401 والشقة رقم 1504.

- المزينة: انقذنا إمرأة كانت نائمة لـ 45 دقيقة في غرفتها، ولم تشعر بأي خطر رغم الحريق وارتفاع درجة الحرارة.

اللواء: سمعنا عن احتراق فنادق فخمة وضخمة جداً في أوروبا، ولم نسمع عنها إلا بعد أيام ولكن عند احتراق فندق العنوان تحرك العالم بأكمله

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