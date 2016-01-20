شرطة دبي: حريق فندق العنوان سببه ماس كهربائي لكشاف موجود فوق المظلة الخارجية في الطابق 14

-اللواء خميس مطر المزينة: لا وجود لأي شبهة جنائية في حريق فندق العنوان .

- اللواء المزينة: تم تشكيل فريق من الخبراء لجمع معلومات حول حريق فندق العنوان وتبين أن بداية الحريق من الشقة رقم 1401 والشقة رقم 1504.

- المزينة: انقذنا إمرأة كانت نائمة لـ 45 دقيقة في غرفتها، ولم تشعر بأي خطر رغم الحريق وارتفاع درجة الحرارة.

اللواء: سمعنا عن احتراق فنادق فخمة وضخمة جداً في أوروبا، ولم نسمع عنها إلا بعد أيام ولكن عند احتراق فندق العنوان تحرك العالم بأكمله