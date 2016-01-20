شرطة دبي.. ماس كهربائي في التوصيلات وراء حريق العنوان

كشف اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، نتائج التحقيقات التي أجراها خبراء الحرائق في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة حول أسباب وقوع حريق فندق العنوان في ليلة رأس السنة، والنتائج التي توصل إليها الخبراء أثناء تتبعهم للأدلة والإثباتات.

وجاء الكشف عن النتائج خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء المزينة في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعقيد أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، وعدد من الضباط.

وأكد أن نتائج تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بينت أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في توصيلات كهربائية وجدت بمنطقة فيها "ممر ومظلة" يقعان بين الطابقين 14 و15 من الفندق.

وأثنى اللواء المزينة على جهود فريق الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي عمل بكل جد للوصول إلى أسباب الحريق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نتائج التقرير جاءت بعد قيام الفريق بتتبع مكان اشتعال النيران والاستماع إلى إفادة الشهود والاطلاع على كافة المعطيات الضرورية وأخذ عينات من مكان الحادث وتحليلها مخبرياً حيث أظهرت نتائج تحليل جميع العينات بعدم احتوائها على مواد مُعجلة للاشتعال كالسوائل البترولية أو ما شابهها.

مُعاينة المكان

إلى ذلك، قدم الخبير أول أحمد محمد أحمد، رئيس قسم الهندسة الجنائية والميكانيكية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، تفاصيل النتائج التي توصل إليها خبراء الحرائق، مشيرا إلى أن الحريق بدأ بين الطابقين 14 و15 من الفندق في منطقة فيها "ممر ومظلة"، وذلك نحو الساعة 9:25مساءً.

> وأضاف أن مختلف أنواع الفرق المختصة من شرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث ومن بينها فريق الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي باشر مهامه في الوقت ذاته، حيث عمل على معاينة المبنى وتجميع كافة البيانات واستمع إلى إفادة الشهود المتواجدين في المكان.

وأشار إلى أن خبراء الأدلة الجنائية وعلم الجريمة دخلوا في اليوم الثاني مباشرة لوقوع الحادث إلى مبنى الفندق الذي يتكون من 63 طابقاً، الجزء السفلي منه "4 طوابق" مخصصة كمواقف للسيارات، ومكاتب إدارة، بالإضافة إلى نادي صحي ومطاعم، وباقي الطوابق عبارة عن شقق.

وأوضح أنه من خلال معاينة المبنى عن كثب تبين وجود مظلات على هيئة أقواس تقع بمستويات مختلفة، بعضها أعلى مداخل الفندق مباشرة وبعضها بين الطابقين 14 و15 ، وأخرى في الأدوار العليا من الطابق 48 فما فوق.

وأكد أن واجهات الفندق مغطاة كاملة بألواح ديكور تتكون من عدة طبقات، الخارجية منها عبارة عن صفائح ألمنيوم يليها إلى الداخل طبقات أخرى يحتوي بعضها على عوازل حرارية وأخرى تحتوي على ألواح بها طبقات من "اللدائن".

وأضاف أن المظلات مثبت بها كشافات إنارة موجهة إلى المبنى ويتم تغذيتها بواسطة كابلات كهربائية ممتدة إليها عبر فتحات بجدار المبنى كما توجد تمديدات كهربائية أخرى مارة بجدار المبنى تمتد إلى بعض الشرفات ومصابيح الإنارة المثبتة عليها.

منطقة الحريق

وأكد الخبير أول أحمد محمد أحمد أن خبراء الأدلة الجنائية حددوا منطقة بداية الحريق بين الشقة 1401 و1504، وهذه المنطقة تحتوي على ممر صغير عرضه 1.10 متر، ومظلة، مشيراً إلى أن خبراء الأدلة الجنائية قاموا بفحص الشقة رقم 1504 وتبين امتداد الحريق إليها من جهة النافذة المطلة على الممر والمظلة وليس من داخلها، ثم تم الانتقال إلى الشقة 1401 وتبين أن الحريق تّركز في واجهتها مع سلامة محتويات صالتها الواقعة أسفل منطقة بداية الحريق " الممر والمظلة"، ما يشير إلى عدم علاقتها بالحريق، وامتداد الحريق إليها من الخارج مع ملاحظة أن غرفها احترقت بالكامل بسبب موقعها البارز عن الجدار الرئيسي للمبنى حيث سقطت عليها الأجزاء المشتعلة من واجهة المبنى.

وقال عند فحص منطقة الممر تبين وجود مصهور من ألواح الألمنيوم والزجاج مُتجمع على أرضيته نتيجة سقوطها من المبنى، ولاحظنا وجود تأثيرات حرارية في الهياكل المعدنية بجانب الممر أدت إلى انحناء معدن الهيكل للممر، مع وجود فتحات تهوية خاصة بالمبنى بجانب الممر بتلك المنطقة، كما لاحظنا وجود أسلاك كهربائية بها آثار انصهار، وبتتع مسار تلك الأسلاك تبين أن بعضها يمتد إلى بعض الشرفات البعيدة عن منطقة بداية الحريق وأخرى تمتد إلى كشافات الإنارة المثبتة على المظلة وهذه الأسلاك تمر عبر أنابيب صلبة وأخرى مرنة وبحسب المخططات فإن كل كشاف يمتد إليه توصيلة كهربائية منفصلة.

مواضع التوصيل

وأشار إلى أن خبراء الأدلة الجنائية فحصوا الأسلاك الموجودة في المظلة وتبين وجود مواضع توصيل معدنية لتوصيل الأسلاك ببضعها تؤدي لمقاومة مرور التيار بها مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة معدنها إلى درجة احراق مواد عزلها وما حولها.

> وأكد الخبير أول أحمد أن خبراء الأدلة الجنائية توصلوا من خلال البحث والمعطيات إلى أن سبب حادثة حريق الفندق هو ماس كهربائي في الأسلاك والتوصيلات الموجودة في تلك المنطقة، وهو المصدر الحراري الوحيد الذي عثر عليه في المكان.

>