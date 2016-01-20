القماش لـ في الجول: عشقي للتحدي جعلني أقبل تدريب المحلة

قال خالد القماش المدرب الجديد لغزل المحلة إن حبه للتحدي ومواجهة الظروف الصعبة هو الذي جعله يقبل مهمة قيادة فريق الفلاحين.

ويحتل المحلة المركز الأخير في الدوري المصري الممتاز الذي صعد له بداية الموسم الحالي، فخسر 10 مباريات وتعادل 5 ولم يفز مطلقا.

ويعتبر القماش هو رابع مدرب يقود المحلة هذا الموسم بعد كل من محمد جنيدي وأحمد حسن ومحمد فايز.

واستقال القماش من فريق اتحاد الشرطة في وقت سابق هذا الموسم قبل أن يسند الأخير المهمة للاعب والمدير الفني السابق للأهلي فتحي مبروك.

وقال لاعب الإسماعيلي السابق لـFilGoal.com:"أعشق التحدي، لهذا قبلت تدريب المحلة".

وأضاف "الكل يتحدث عن أن المحلة هو أول فريق سيهبط للدرجة الثانية، هذه الوضعية هي التي حفزتني لقيادة النادي أملا في تحسين مركزه".

وأردف "حددت احتياجات الفريق، سنتعاقد مبدئيا مع ثلاثة لاعبين أجانب في مراكز رأس الحربة ووسط الملعب وقلب الدفاع، فالعمود الفقري للمحلة يحتاج إلى التدعيم".

ولم يوقع بعد القماش على عقد تدريبه للمحلة الذي اتفق شفهيا معه ومن المنتظر أن يعلن الأمر بشكل رسمي خلال ساعات.