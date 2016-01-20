حماس لحملة ضد استمرار السلطة الفلسطينية بسبب التنسيق الأمنى مع إسرائيل

>دعت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الأربعاء إلى حملة وطنية فلسطينية فى مواجهة "التدهور الوطنى والأخلاقى" لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية بسبب استمرارها بالتنسيق الأمنى مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة سامى أبو زهرى، فى بيان، إن تصريحات مسؤول جهاز المخابرات فى السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بأن أجهزة أمن السلطة أحبطت 200 عملية ضد إسرائيل منذ أكتوبر الماضى "دليل على دور تلك الأجهزة فى خدمة أمن الاحتلال ومحاربة الانتفاضة الفلسطينية".

وأضاف أبو زهرى أن هذه التصريحات "تؤكد أن تلك الأجهزة تعمل ضد الإجماع الوطنى وتدلل على أن تصريحات قيادة السلطة حول وقف التعاون الأمنى مع الاحتلال هى مجرد شعارات فارغة المضمون".

واعتبر الناطق باسم حماس أن "تصريحات فرج بأن الحفاظ على التنسيق الأمنى مهم يدلل على أن حماية أمن الاحتلال أصبح عقيدة ثابتة لهذه الأجهزة"، مؤكدا أن "كل هذه الممارسات لن تنجح فى إجهاض الانتفاضة أو توفير الأمن للاحتلال".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم عن فرج قوله إن قوات الأمن الفلسطينية أحبطت 200 هجوم ضد إسرائيليين منذ بداية موجة التوتر المستمرة فى الأرضى الفلسطينية مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ووصف فرج بحسب الإذاعة فى مقابلة مع مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية التنسيق الأمنى مع إسرائيل بجسر يمكن يبقى بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة إلى مفاوضات جادة.

وذكر أن قوات الأمن الفلسطينية عملت جنبا إلى جنب مع إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، محذرا من مغبة حصول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على موطئ قدم فى المناطق الفلسطينية فى حال انهيار السلطة.

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