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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل القاهرة لافتتاح كأس أمم افريقا

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل القاهرة لافتتاح كأس أمم افريقا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل القاهرة لافتتاح كأس أمم افريقا

 

الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قادمًا من مدينة زيورخ بسويسرا، لحضور افتتاح كأس الأمم الافريقية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال المقررة من 20 حتى 31 يناير باستاد القاهرة الدولي.

صرحت مصادر بالمطار أن الدكتور مصطفى وصل القاهرة على الطائرة السويسرية وكان في استقباله عدد من المسؤولين بالعلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

ويتنافس على لقب البطولة 12 منتخبا تم تقسيمها على مجموعتين ، يقع منتخب في المجموعة الأولى مع كل من الجزائر والمغرب والكاميرون ونيجيريا والجابون ، وتضم المجموعة الثانية تونس وكينيا والكونغو الديمقراطية وليبيا والكونغو برازافيل وأنجولا .

 

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