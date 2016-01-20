أخبار عاجلة

وقفة صامتة بلافتات في دوران شبرا «كفاية دم» -
سباق سيارات Battle of the wheels -
حفر 26 قبرًا بفناء كنيسة مار جرجس لدفن الشهداء -
مساء dmc - مداخلة مؤثرة مع المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد هشام بركات النائب العام السابق -
كلمة الرئيس السيسي بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني -
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرم شهداء الشرطة وإغماء والد شهيد أثناء التكريم

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرم شهداء الشرطة وإغماء والد شهيد أثناء التكريم بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرم شهداء الشرطة وإغماء والد شهيد أثناء التكريم
كرم اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية أهالى شهداء ضباط الشرطة، والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى، وذلك بنادى الشرطة بالمنصورة، بحضور اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، وحكمدار المديرية وعدد من القيادات الأمنية، حيث تم تكريم أسرة الشهيد العقيد سامح السعودى وزوجته مدام نشوى السيد والشهيد المقدم سيد رأفت وزوجته مدام إيناس كامل.

كما كرم الشهيد الرائد أحمد المتولى وزوجته ريهام بدر، والشهيد النقيب مروان زين العابدين وزوجته شرين عوض، والشهيد النقيب أحمد جودة السواح ووالدته حنان صابر وشقيقه الصغير عمار وشقيقتها عفاف، والشهيد النقيب مجدى الشافعى وزوجته الدكتورة رنيا جمال، بينما أصيب والد الشهيد حسن إبراهيم حسن عليوة بحالة إغماء اثناء التكريم، كما تم تكريم صباح محمود عبد العال والدة الشهيد محمد عبد الله أمين الشرطة، الشهيد عمرو حسن الطحان وزوجته مدام ولاء حسن.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365