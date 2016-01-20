بالصور.. مدير أمن الدقهلية يكرم شهداء الشرطة وإغماء والد شهيد أثناء التكريم

كرم اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية أهالى شهداء ضباط الشرطة، والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى، وذلك بنادى الشرطة بالمنصورة، بحضور اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، وحكمدار المديرية وعدد من القيادات الأمنية، حيث تم تكريم أسرة الشهيد العقيد سامح السعودى وزوجته مدام نشوى السيد والشهيد المقدم سيد رأفت وزوجته مدام إيناس كامل.

كما كرم الشهيد الرائد أحمد المتولى وزوجته ريهام بدر، والشهيد النقيب مروان زين العابدين وزوجته شرين عوض، والشهيد النقيب أحمد جودة السواح ووالدته حنان صابر وشقيقه الصغير عمار وشقيقتها عفاف، والشهيد النقيب مجدى الشافعى وزوجته الدكتورة رنيا جمال، بينما أصيب والد الشهيد حسن إبراهيم حسن عليوة بحالة إغماء اثناء التكريم، كما تم تكريم صباح محمود عبد العال والدة الشهيد محمد عبد الله أمين الشرطة، الشهيد عمرو حسن الطحان وزوجته مدام ولاء حسن.



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