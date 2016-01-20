جامعة جنوب الوادي تكرم الطلاب المتميزين بأسبوع الشباب

كرم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر والذي نظمته جامعة قناة السويس خلال شهر سبتمبر الماضي.

حيث تم تكريم الطالبة رزان محمد وجدي الطالبة بكلية الطب والتي حصلت على المركز الأول في التصوير الزيتي والطالب احمد محمد توفيق الطالب بكلية الحقوق والحاصل على المركز الثالث في 50 متر سباحة حرة لذوي الاحتياجات الخاصة

> وأكد رئيس الجامعة على أهمية التكريم لخلق روح من المنافسة وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادي بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي المتميزة في ا​​لأنشطة التي تقام بالجامعات المصرية سواء ثقافية اوفنية او رياضية وحصولهم على مراكز متميزة وأعرب الطلاب المكرمين عن سعادتهم بتكريم رئيس الجامعة الذي يعد حافز لهم في المشاركة في الأنشطة وتقدير طيب يساهم في خلق روح المنافسة بين الطلاب

ومن جانبة أشار مطاوع فكرى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ان الجامعة حققت العديد من المراكز خلال المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر حيث حصلت أيضا على المركز الأول في الخيمة التراثية من خلال النشاط الثقافي وحصلت على المركز الثاني في كرنفال الجوالة والمركز الثالث في روح ومظهر الجوالة من خلال نشاط إدارة الجوالة والخدمة العامة حضر التكريم الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة​.​