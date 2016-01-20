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دفاع حمدى الفخرانى: علاء حسانين اتهم نجل شقيقه بالسرقة لإثنائه عن الشهادة

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دفاع حمدى الفخرانى: علاء حسانين اتهم نجل شقيقه بالسرقة لإثنائه عن الشهادة دفاع حمدى الفخرانى: علاء حسانين اتهم نجل شقيقه بالسرقة لإثنائه عن الشهادة
اعترض دفاع المدعين بالحق المدنى، فى القضية المتهم فيها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، على طلب الدفاع الخاص باستدعاء نجل شقيق رجل الأعمال علاء حسانين للشهادة، مبررا اعتراضه على أنه قدم شهادة تثبت أن الشاهد المطلوب صادر له قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه فى قضية سرقة.

وعلق دفاع "الفخرانى" على اعتراض الدفاع، مفجرا مفاجأة، بأن علاء حسانين هو من اتهم نجل شقيقه بالسرقة لاثنائه عن الحضور للمحكمة، والإدلاء بشهادته لكونه يعلم تمام العلم أن شهادته فى القضية مصيرية.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

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مصر 365