الحبس 3 سنوات لـ8 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة فى شقة بمنطقة دار السلام

قضت دائرة جنح دار السلام، برئاسة المستشار مراد عبد الحى، وأمانة سر عبد العزيز صالح، اليوم الأربعاء، بحبس 8 سيدات متهمات بممارسة الدعارة داخل شقة بمنطقة دار السلام، 3 سنوات لكلا منهن مع الشغل والنفاذ.

كانت وردت معلومات لمباحث الأداب بوجود شقة لممارسة الدعارة تديرها قوادة تدعى "ف.ا"، 34عاما، بمساعدة زوجها "أ .ع " 43 سنة، موظف، مقابل 3 آلاف جنيه ليلة الواحدة، وتم إعداد التحريات المناسبة من رجال الشرطة، والتى جاءت موكدة صحة واقعة.

وعقب تقنيين الإجراءات القانونية،والحصول على اذن من النيابة العامة، تم مداهمة الشقة وضبط 8 ساقطات، أثناء ممارستهم الرذيلة مع أشخاص أخرين، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم عقب إنكارهم الواقعة.

يذكر أن المستشار جمال الجبلاوى، رئيس نيابة دار السلام، أمر بحبس 8 سيدات متهمات بممارسة الدعارة داخل شقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.