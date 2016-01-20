أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم"داعش": 9 أشخاص نفذوا هجمات باريس بينهما عراقيان

Google+ Print
تنظيم"داعش": 9 أشخاص نفذوا هجمات باريس بينهما عراقيان تنظيم"داعش": 9 أشخاص نفذوا هجمات باريس بينهما عراقيان

>ذكر موقع سايت الذى يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت أن تنظيم داعش نشر صورا لتسعة متشددين يقول إنهم نفذوا هجمات 13 نوفمبر فى باريس التى أسفرت عن مقتل 130 شخصا وأضاف أن من بين المهاجمين عراقيين اثنين لم يكونا معروفين من قبل.

وذكرت مجلة "دابق" الإلكترونية التابعة للتنظيم كنيتى المهاجمين وهما عكاشة العراقى وعلى العراقى، وقد يكون الاثنان هما الانتحاريان اللذان حاولا الهجوم على استاد فرنسا. وكان الاثنان يحملان جوازى سفر سوريين يفترض أنهما مزوران ولم يتسن تحديد هويتهما بشكل رسمي.

وهاجم تسعة رجال فى ثلاث مجموعات استادا رياضيا وعددا من المقاهى وقاعة للحفلات وتم تحديد هوية سبعة منهم. لكن مذكرة اعتقال صدرت بحق رجل يدعى صلاح عبد السلام الذى ربما نجا من الهجوم ومداهمات الشرطة وعاد إلى بلجيكا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365