تنظيم"داعش": 9 أشخاص نفذوا هجمات باريس بينهما عراقيان

>ذكر موقع سايت الذى يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت أن تنظيم داعش نشر صورا لتسعة متشددين يقول إنهم نفذوا هجمات 13 نوفمبر فى باريس التى أسفرت عن مقتل 130 شخصا وأضاف أن من بين المهاجمين عراقيين اثنين لم يكونا معروفين من قبل.

وذكرت مجلة "دابق" الإلكترونية التابعة للتنظيم كنيتى المهاجمين وهما عكاشة العراقى وعلى العراقى، وقد يكون الاثنان هما الانتحاريان اللذان حاولا الهجوم على استاد فرنسا. وكان الاثنان يحملان جوازى سفر سوريين يفترض أنهما مزوران ولم يتسن تحديد هويتهما بشكل رسمي.

وهاجم تسعة رجال فى ثلاث مجموعات استادا رياضيا وعددا من المقاهى وقاعة للحفلات وتم تحديد هوية سبعة منهم. لكن مذكرة اعتقال صدرت بحق رجل يدعى صلاح عبد السلام الذى ربما نجا من الهجوم ومداهمات الشرطة وعاد إلى بلجيكا.

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