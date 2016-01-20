أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى لخطط إسرائيل لنقل البدو الفلسطينيين

Google+ Print
الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى لخطط إسرائيل لنقل البدو الفلسطينيين الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى لخطط إسرائيل لنقل البدو الفلسطينيين

دعا روبرت بيبر، منسق الأعمال الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيليب سانشيز، مدير عمليات الأونروا فى الضفة الغربية الأربعاء، إلى الوقف الفورى لخطط إسرائيل نقل البدو الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى منطقة القدس.

وتأتى الدعوة فى أعقاب زيارة للمسئولين الأمميين رافقا فيها دبلوماسيين من 17 دولة إلى المجتمع البدوى الفلسطينى "أبو نوار"، حيث وقعت عمليات الهدم الأخيرة التى أعقبها مصادرة المساعدات على يد السلطات الإسرائيلية، وذلك وفقا لبيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا.

وذكر البيان أنه تم تهجير 26 لاجئا فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا فى 6 يناير الجارى جراء تدمير منازلهم ومبان أولية أخرى، بينما صادرت السلطات الإسرائيلية 8 خيام سكنية ممولة من الجهات المانحة التى قدمتها إلى هذه الأسر فى استجابة إنسانية لعمليات الهدم خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجارى.

وأشار البيان إلى أن تجمع "أبو نوار" يقع فى منطقة شرق"1"، التى تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة "معالى أدوميم" على أراضيه، وهى الخطط التى تمثل انتهاكا للقانون الدولى، كما أنها تشكل عقبة تحقيق إقامة دولتين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365