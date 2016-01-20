الأمم المتحدة تطالب بوقف فورى لخطط إسرائيل لنقل البدو الفلسطينيين

دعا روبرت بيبر، منسق الأعمال الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيليب سانشيز، مدير عمليات الأونروا فى الضفة الغربية الأربعاء، إلى الوقف الفورى لخطط إسرائيل نقل البدو الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى منطقة القدس.

وتأتى الدعوة فى أعقاب زيارة للمسئولين الأمميين رافقا فيها دبلوماسيين من 17 دولة إلى المجتمع البدوى الفلسطينى "أبو نوار"، حيث وقعت عمليات الهدم الأخيرة التى أعقبها مصادرة المساعدات على يد السلطات الإسرائيلية، وذلك وفقا لبيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوتشا.

وذكر البيان أنه تم تهجير 26 لاجئا فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا فى 6 يناير الجارى جراء تدمير منازلهم ومبان أولية أخرى، بينما صادرت السلطات الإسرائيلية 8 خيام سكنية ممولة من الجهات المانحة التى قدمتها إلى هذه الأسر فى استجابة إنسانية لعمليات الهدم خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الجارى.

وأشار البيان إلى أن تجمع "أبو نوار" يقع فى منطقة شرق"1"، التى تخطط السلطات الإسرائيلية لتوسيع مستوطنة "معالى أدوميم" على أراضيه، وهى الخطط التى تمثل انتهاكا للقانون الدولى، كما أنها تشكل عقبة تحقيق إقامة دولتين.

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