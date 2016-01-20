أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وصول قوة أمريكية خاصة إلى مدينة الرمادى غرب العاصمة العراقية بغداد

Google+ Print
وصول قوة أمريكية خاصة إلى مدينة الرمادى غرب العاصمة العراقية بغداد وصول قوة أمريكية خاصة إلى مدينة الرمادى غرب العاصمة العراقية بغداد

> كشف مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء عن وصول قوة خاصة من الجيش الأمريكى إلى قاعدة عين الأسد غربى بغداد للمساعدة بتحرير مناطق غربى الأنبار مع سوريا والأردن.

وقال المصدر وهو ضابط رفيع بقيادة عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن" القوة الخاصة الأمريكية ويطلق عليها الفرقة المجوقلة وصلت إلى قاعدة عين الأسد كبرى القواعد التى تتمركز فيها قوات أمريكية فى منطقة غربى الأنبار يبلغ تعداد افرادها 1800 ضابط وجندي" .

وأضاف الضابط العراقى أن" مهمة هذه القوة التى تمتلك مهارات قتالية وأسلحة أمريكية متطورة المشاركة مع القوات العراقية وابناء العشائر فى الأنبار بتحرير مناطق غربى البلاد فى محافظة الأنبار وخاصة مناطق هيت وأطراف من حديثة والقائم قرب سورية والرطبة قرب الحدود الأردنية وتأمين الطريق الدولى الرابط بين بغداد وعمان" .

وأشار إلى أن" هذه القوة العسكرية الخاصة 101 وصلت إلى قاعدة عين الأسد فى وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء وستباشر مهمتها القتالية والتدريبية مع القوات العراقية ودراسة جغرافية هذه المنطقة التى يسيطر عليها تنظيم داعش "، وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام عن موافقة العراقية والبرلمان على دخول قوة امريكية خاصة مؤلفة من 1800 عنصر لقتال تنظيم داعش فى المناطق الغربية من العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان