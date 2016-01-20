وصول قوة أمريكية خاصة إلى مدينة الرمادى غرب العاصمة العراقية بغداد

> كشف مصدر أمنى عراقى اليوم الأربعاء عن وصول قوة خاصة من الجيش الأمريكى إلى قاعدة عين الأسد غربى بغداد للمساعدة بتحرير مناطق غربى الأنبار مع سوريا والأردن.

وقال المصدر وهو ضابط رفيع بقيادة عمليات الجزيرة والبادية لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن" القوة الخاصة الأمريكية ويطلق عليها الفرقة المجوقلة وصلت إلى قاعدة عين الأسد كبرى القواعد التى تتمركز فيها قوات أمريكية فى منطقة غربى الأنبار يبلغ تعداد افرادها 1800 ضابط وجندي" .

وأضاف الضابط العراقى أن" مهمة هذه القوة التى تمتلك مهارات قتالية وأسلحة أمريكية متطورة المشاركة مع القوات العراقية وابناء العشائر فى الأنبار بتحرير مناطق غربى البلاد فى محافظة الأنبار وخاصة مناطق هيت وأطراف من حديثة والقائم قرب سورية والرطبة قرب الحدود الأردنية وتأمين الطريق الدولى الرابط بين بغداد وعمان" .

وأشار إلى أن" هذه القوة العسكرية الخاصة 101 وصلت إلى قاعدة عين الأسد فى وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء وستباشر مهمتها القتالية والتدريبية مع القوات العراقية ودراسة جغرافية هذه المنطقة التى يسيطر عليها تنظيم داعش "، وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام عن موافقة الحكومة العراقية والبرلمان على دخول قوة امريكية خاصة مؤلفة من 1800 عنصر لقتال تنظيم داعش فى المناطق الغربية من العراق.

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