وزير صينى: زيارة شى جى بينج للقاهرة تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

أكد جيانج جيان قوه رئيس مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصينى أن زيارة الرئيس الصينى شى جى بينج لمصر اليوم الأربعاء فى بداية جولته الخارجية لعام 2016 تبرز اعتزاز الصين بالعلاقات التقليدية الصينية العربية واهتمامها بالعلاقات الصينية المصرية من زواية استراتيجية.

جاء ذلك فى كلمة لجيانج جيان التى القاها صباح اليوم فى افتتاح معرض صور الذى أقيم بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين بحضور صلاح الدين عبد المقصود رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وأحمد والى رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، قال فيها أن إقامة معرض بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يعكس أنهما ذاتا حضارة عريقة وتضرب صداقتها بجذورها فى عمق التاريخ ومع أن الوضع السياسى شهد تقلبات والساحة الدولية شهدت تغيرات كبيرة، فقد ظلت العلاقات الصينية المصرية محافظة على التطور المستقر والسليم والسريع وحققت إنجازات مرموقة.

وأفاد بأن هذه الصور تشهد على عمق الثقة السياسية المتبادلة بين مصر والصين وزيادة التبادلات رفيعة المستوى وأنها تظهر كذلك الإنجازات المثمرة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين مشيرا إلى أن التبادل التجارى الثنائى تجاوز 10 مليارات دولار لتصيح الصين أكبر شريك تجارى لمصر.

كما حقق التبادل التجارى بين مصر والصين فى عامى 2014 و2015 زيادة بأكثر من 10 فى المائة وهو الأمر المدهش فى ظل ما تعانيه حركة التجارة العالمية من تباطؤ فى معدل النمو على نطاق العالم.

>وأكد أن زيارة الرئيس الصينى اليوم تعد فرصة ونقطة انطلاق جديدة لنواصل دفع العلاقات بين مصر والصين التى تتميز بالمساواة والمصالح المشتركة والتعاون والفوز المشترك نحو التقدم والتطور ولنسجل صفحة جديدة للعلاقات الصينية المصرية.

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