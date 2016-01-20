الإعدام لـ10 لاتهامهم بقتل وإصابة 27 فى خصومة ثأرية بسبب رغيف خبز بأسيوط

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الاربعاء فى جلستها الاخيرة للنطق بالحكم النهائى فى القضية رقم 1762 لسنة 2014 جنايات البدارى المقيدة برقم 360 كلى جنوب أسيوط فى الخصومة الثأرية بين عائلتى الشعايبة والعواشير بالبدارى بسبب مشاجرة اسفرت عن مقتل 11 شخص واصابة 16 آخرين، بالاعدام شنقآ لـ10 متهمين بينهم 2 حضوريآ و8 غيابيآ بعد تصديق مفتى الجمهورية للحكم الذى صدر بشهر نوفمبر الماضى بإحالة اوراق 11 متهم منهم كما قضت المحكمة ببراءة 15 شخص والسجن 10 سنوات وغرامة مالية لمتهم واحد .

و قضت المحمكة بالسجن 10 سنوات وغرامة 20 الف جنيه لخالد محمد محمد بخيت وشهرته خالد الغضبان، والبراءة لكل من «شعيب احمد العبد ، محمد احمد عبد الرحمن ، نور ابوعوف قراج ، احمد بخيت الغضبان، حسام عبد الرحيم على الذى حكم عليه بالاعدام فى الجسة السابقة، وابراهيم الغضبان، ممدوح غضنفر، على علم ، احمد عبدالرحيم الغضبان ، علاء حسين عبدالحافظ ، طه جمال ، محمد عادل حسونة، محمد عبد الوهاب»

و تعود احداث القضية الى مايو 2013 نتيجة خلافات على اسبقية شراء الخبز من مخبز إحدى العائلتين مما نتج عنه مشادة بين طرفى العائلتين ‬وبعد تزايد الخلافات فقام صاحب المخبز بتأجيره لأفراد من عائلة العواشير،‮ ‬ورفض مستأجري المخبز بيع الخبز لعائلة «‬الشعايبة»،‮ ‬فدارت مشاجرة بين العائلتين،‮ ‬وتطورت إلي تبادل لإطلاق النيران سقط فيها قتيل من الشعايبة‮ ‬ومن وقتها وانتشرت السواتر الخرسانية والمطبات الصناعية التي تفصل بين منازل العائلتين‮. ‬

> ، ورداً على الحادث قام عدد من المتهمين من عائلة العواشير باقتحام دوار عائلة الشعايبة والمنازل المجاورة، وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب في مقتل 7 من عائلة الشعايبة آخرين لتكون محصلة الخصومة 11 قتيل واصابة 16 شخص.