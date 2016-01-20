أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الإعدام لـ10 لاتهامهم بقتل وإصابة 27 فى خصومة ثأرية بسبب رغيف خبز بأسيوط

Google+ Print
الإعدام لـ10 لاتهامهم بقتل وإصابة 27 فى خصومة ثأرية بسبب رغيف خبز بأسيوط الإعدام لـ10 لاتهامهم بقتل وإصابة 27 فى خصومة ثأرية بسبب رغيف خبز بأسيوط

أرشيفية

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الاربعاء فى جلستها الاخيرة للنطق بالحكم النهائى فى القضية رقم 1762 لسنة 2014 جنايات البدارى المقيدة برقم 360 كلى جنوب أسيوط فى الخصومة الثأرية بين عائلتى الشعايبة والعواشير بالبدارى بسبب مشاجرة اسفرت عن مقتل 11 شخص واصابة 16 آخرين، بالاعدام شنقآ لـ10 متهمين بينهم 2 حضوريآ و8 غيابيآ بعد تصديق مفتى الجمهورية للحكم الذى صدر بشهر نوفمبر الماضى بإحالة اوراق 11 متهم منهم كما قضت المحكمة ببراءة 15 شخص والسجن 10 سنوات وغرامة مالية لمتهم واحد .

و قضت المحمكة بالسجن 10 سنوات وغرامة 20 الف جنيه لخالد محمد محمد بخيت وشهرته خالد الغضبان، والبراءة لكل من «شعيب احمد العبد ، محمد احمد عبد الرحمن ، نور ابوعوف قراج ، احمد بخيت الغضبان، حسام عبد الرحيم على الذى حكم عليه بالاعدام فى الجسة السابقة، وابراهيم الغضبان، ممدوح غضنفر، على علم ، احمد عبدالرحيم الغضبان ، علاء حسين عبدالحافظ ، طه جمال ، محمد عادل حسونة، محمد عبد الوهاب»

و تعود احداث القضية الى مايو 2013 نتيجة خلافات على اسبقية شراء الخبز من مخبز إحدى العائلتين مما نتج عنه مشادة بين طرفى العائلتين ‬وبعد تزايد الخلافات فقام صاحب المخبز بتأجيره لأفراد من عائلة العواشير،‮ ‬ورفض مستأجري المخبز بيع الخبز لعائلة «‬الشعايبة»،‮ ‬فدارت مشاجرة بين العائلتين،‮ ‬وتطورت إلي تبادل لإطلاق النيران سقط فيها قتيل من الشعايبة‮ ‬ومن وقتها وانتشرت السواتر الخرسانية والمطبات الصناعية التي تفصل بين منازل العائلتين‮. ‬
> ، ورداً على الحادث قام عدد من المتهمين من عائلة العواشير باقتحام دوار عائلة الشعايبة والمنازل المجاورة، وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب في مقتل 7 من عائلة الشعايبة آخرين لتكون محصلة الخصومة 11 قتيل واصابة 16 شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا