اعتصام 80 طالبة من خريجى التمريض ببنها الجامعى بسبب إلغاء التكليف

اعتصمت حوالى 80 طالبة من خريجات أول دفعة لمدرسة التمريض بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، بنظام 3 سنوات للمطالبة بتطبيق التكليف الخاص بهن، حيث فوجئ الطالبات فور الانتهاء من الدارسة بإلغاء التكليف الخاص بهن، وعدم حصولهن على وظيفتهن كمساعدات ممرضات، فضلا عن عدم إعطائهن فرصة القبول بمعهد التمريض لفتح مجال العمل.

واشتكت الطالبات من إلغاء التكليف الخاص بهم بعد دراسة 3 سنوات بالتمريض بمستشفى بنها الجامعى، مؤكدات أنهن عند التحاقهن بالمدرسة أكد مسئولوا الجامعة أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم إعطائهم تكليف لهم بالعمل بمستشفى الجامعة أو مستشفى تعليمى تتبع وزارة التعليم العالى، ولكن عقب الانتهاء من الدراسة فوجئن بعدم أخذ حقوقتها، وأن مسمى شهادة دبلوم التمريض مساعد خدمات صحية وليس ممرضات.

وقالت الخريجات إنهن أول دفعة لتلك المدرسة ويوجد 3 دفعات أخرى حاليا بصفوف مدرسة التمريض، وأنها ليس مشكلة 80 طالبة، ولكن ستكون أكثر من حوالى 500 طالبة خلال السنوات المقبلة.

أشارت الطالبات إلى أنهن منهن من حصل على مجموع أكثر من 82% فى الصف الثالث للتمريض، مقارنة بطلاب الثانوية العامة الذين يلتحقون بالمعهد بمجموع حوالى 65%.