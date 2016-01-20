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لاجازيتا: مدرب نابولي قد يوقف 4 أشهر بعد ' العنصرية الجنسية '

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لاجازيتا: مدرب نابولي قد يوقف 4 أشهر بعد ' العنصرية الجنسية ' لاجازيتا: مدرب نابولي قد يوقف 4 أشهر بعد ' العنصرية الجنسية '

يحافظ عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للأهلي على طريقة لعب البرتغالي جوزيه بيسيرو ضد الإسماعيلي، وهو ما يظهر في التشكيل المتوقع للمباراة.

وتابع مراسل FilGoal.com مران الأهلي الأخير تحت قيادة زيزو قبل السفر إلى الإسكندرية، لمواجهة الإسماعيلي على ملعب برج العرب في الجولة الـ15 من الدوري.

ويظهر من المران ملامح التشكيل الذي ينوي زيزو البدء به المباراة.

ويعوض أحمد فتحي غياب حسام عاشور الموقوف عن مواجهة الإسماعيلي، ليبدأ محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

ويقود عمرو جمال هجوم الفريق الأحمر، حيث من المتوقع أن يجلس جون أنطوي على مقاعد البدلاء.

وعلى الأغلب، سيبدأ أحمد حمدي لاعب الوسط الشاب الذي قدمه بيسيرو المباراة أساسيا مع غياب حسام غالي المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - رامي ربيعة - صبري رحيل

خط الوسط: أحمد فتحي - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - رمضان صبحي - مؤمن زكريا

خط الهجوم: عمرو جمال

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