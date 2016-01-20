بالصور..غرق منازل الطابية ببلطيم فى كفر الشيخ لارتفاع أمواج البحر المتوسط

تعرض عدد من منازل عزبة الطابية التابعة لمركز بلطيم للغرق، للأسبوع الثانى على التوالى، لسوء الأحوال الجوية.

وقال رابح الشهاوى عضو منظمة مستقبل وطن لحقوق الإنسان بكفر الشيخ، أحد أبناء القرية وأحد المضارين، إن غرق عدد من المنازل بعزبة الطابية التابعة لمركز بلطيم، لقيام مسئولى الميناء بتجريف الرمال المجاورة لشاطئ البحر المتوسط التى جعلها الله حماية طبيعية للمنطقة من مياه البحر.

وأضاف رغم استغاثتنا للمسئولين بترك تلك الرمال إلا أنهم لم يستجيبوا لنداءاتنا، مما أدى لغرق المنطقة بالكامل، وبعد الجهد الذى قام به سمير غباشى، رئيس المدينة بانتشال المياه من القرية الأسبوع الماضى، فوجئنا بارتفاع أمواج البحر من جديد وإغراق المنطقة مرة أخرى.

وأضاف أن الأطفال بالمنازل أصيبوا جميعا بحمى شديدة لما تعرضوا له من برد قارص، إضافة لما تعرضت له المنازل من إفساد لمحتوياتها وتصدع شديد.



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