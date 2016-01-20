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وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يجتمع بروساء لجان امتحانات الإعدادية

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وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يجتمع بروساء لجان امتحانات الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية يجتمع بروساء لجان امتحانات الإعدادية
عقد محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا برؤساء لجان امتحانات النصف الأول للشهادة الإعدادية، المقرر عقده السبت 23 يناير.

وأكد حسام على المراقيبن بضرورة تشديد الرقابة داخل اللجان، ومنع أى وسائل للغش أو السماح بدخول الطلاب بحوزتهم الهواتف المحمولة والمذاكرت الدراسية، وأيضا غلق البوابات الرئيسية للمدارس فور بدء الامتحان وعدم السماح لأى شخص بالدخول أو التواجد بالقرب من اللجان، والتأكد من هوية الطلاب من خلال أرقام الجلوس، وسرعة التواصل مع اللجان الرئيسية ومديرى الإدارات حيال ضبط أى مخالفة سواء من الطلاب أو وجود خطأ فى توزيع مظاريف الأسئلة لسرعة حل المشكلة .

وأضاف صلاح عثمان، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التعليم، أنه سوف يؤدى الامتحان هذا العام 105 آلاف 53 طالبا وطالبة موزعين فى 621 لجنة عامة، مشيرا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه مخصص لها 1800 مراقب و2580 معاون لجنة و12383 ملاحظ لجنة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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