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قنصل فلسطين بالإسكندرية يوصى بتفعيل النشاط الثقافى خلال زيارته لجامعة فاروس

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قنصل فلسطين بالإسكندرية يوصى بتفعيل النشاط الثقافى خلال زيارته لجامعة فاروس قنصل فلسطين بالإسكندرية يوصى بتفعيل النشاط الثقافى خلال زيارته لجامعة فاروس
زار السفير حسام الدباس، القنصل العام لجامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة فاروس واجتمع مع الدكتور محمود محيى الدين رئيس الجامعة والدكتور جمال بديع نائبه ومستشار العلاقات الخارجية بالجامعة ومحمد حماد مسئول الشئون الثقافية بالقنصلية العامة.

وأفاد مستشار رئيس الجامعة أن الطلاب الفلسطينين المقيدين حاليا 25 طالبا وطالبة فى مرحلة البكالوريوس بمختلف الكليات بالجامعة وأنهم يعاملون بكل رعاية واهتمام ويماثلوا إخوانهم الطلبة المصريين بالمصاريف الدراسية والأقساط عن غيرهم من الطلبة الوافدين.

وأوصى قنصل فلسطين بتفعيل النشاط الثقافى بين الطلاب للتعريف عن الفلكلور الشعبى وإحياء التراث الوطنى بين الطلبة، مشيرا إلى أن القنصلية على أتم الاستعداد للمساهمة فى دعم الطلاب لعمل معارض ثقافية وطنية فلسطينية.

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