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بالصور..الأجراس الصينية تدق بمعبد الأقصر ليلة افتتاح"الثقافى المصرى الصينى"

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بالصور..الأجراس الصينية تدق بمعبد الأقصر ليلة افتتاح"الثقافى المصرى الصينى" بالصور..الأجراس الصينية تدق بمعبد الأقصر ليلة افتتاح"الثقافى المصرى الصينى"
يواصل قطاع الفنون والثقافة الصينى الاستعدادات لحفل افتتاح العام الثقافى المصرى الصينى، المقرر انطلاقه مساء غد الخميس، حيث انطلقت صباح اليوم إشارة البدء بدق الأجراس الصينية المعروفة بالأحجار الذهبية ذات الصوت المهيب، لتعلن مجد الحضارة الإنسانية، داخل أروقة معبد الأقصر بكورنيش النيل وبين جدران المعبد تنتشر البلدورات الحمراء بمنظرها الجميل، وذلك تعبيرا عن حضارتى الدولتين الذى يشع بنورهما إلى العالم، وتتواكب مع مرور 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، باحتفالية فنية شارك فيها مئات الفنانين من الدولتين.

وواصل فريق ذوى الاحتياجات الخاصة الصينى، من التدريبات والبروفات النهائية لرقصة (آلهة الرحمة ذات الألف يد) المقتبسة من الرسوم والنقوش الجدارية لكهوف "موفاو"، وهى رقصة كلاسيكية تعتمد على قوة التأثير البصرى.

فيما قامت فرق رقص البالية والتخت الشرقى والآلات التقليدية الصينية، فى حوار تفاعلى يجسد الإسهامات التى قدمتها موسيقى البلدين لنشر الفنون والثقافات للإنسانية، وذلك من خلال موسيقى لونجا رياض للموسيقار رياض السنباطى وموسيقى شعبية صينية، وبعدها تقدم فرقة الأكروبات الصينية رقصة لفرقة الجنود الفنية التى تعبر عن القوة والجمال فى حياة الإنسان من خلال المقارنة بين السلبية والإيجابية والقوة والمرونة والحركة والهدوء يليها تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف أرمينيا كامل رقصة فرعونية وآخرى عربية.

وكان قد زار البروفات المسائية للفرق المصرية والصينية داخل أروقة معبد الأقصر، كل من الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة و"تساى وو" وزير الثقافة الصينى، ومحمد سيد بدر محافظ الأقصر والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك للمتابعة والإشراف على جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالاحتفالية التى تتزامن مع الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الصينى (شى جين بينج) التى تعكس تاريخاً طويلاً من التواصل يجمع بين البلدين تعميقاً لأواصر الصداقة والمحبة بين الشعبين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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