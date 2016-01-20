أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مديرية أمن الشرقية تضع شعار "شرطة الشعب .. تحيا مصر" على سياراتها

Google+ Print
بالصور.. مديرية أمن الشرقية تضع شعار "شرطة الشعب .. تحيا مصر" على سياراتها بالصور.. مديرية أمن الشرقية تضع شعار "شرطة الشعب .. تحيا مصر" على سياراتها
وجهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، رسالة إلى أهالى المحافظة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "رسالة وعهد من رجل شرطة مصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الشرطة".

وتم وضع بوسترات باسم "شرطة الشعب" و"تحيا " على السيارات الشرطية، وبالمراكز والأقسام الشرطية، لتأكيد التلاحم بين جهاز الشرطة والشعب، وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وتغيير شعار الشرطة على المؤسسات الشرطية والمركبات لـ"شرطة الشعب".

وكان مضمون الرسالـــة التى قالها وزير الداخلية للقيادات:"أخــى المواطن أختــى المواطنــة عهداً علينا أمام الله بــأن تبقــى رايــة الوطــن عاليــة خفاقــة تنبض بالخير والنماء، وأن نظل على عهدنا أوفياء لضمان أمن الوطن بأغلى ما نملك بالروح والنفس لنحصــد سويــاً ثمــار رفعــة الوطــن، رسالتنا إليكـم مقدسة وتضحياتنا للوطـن شرف، وسنظـل دومـاً شرطـة الشعــب وتحيا مصر أبية حرة".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"