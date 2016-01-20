بالصور.. مديرية أمن الشرقية تضع شعار "شرطة الشعب .. تحيا مصر" على سياراتها

وجهت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، رسالة إلى أهالى المحافظة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "رسالة وعهد من رجل شرطة مصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الشرطة".

وتم وضع بوسترات باسم "شرطة الشعب" و"تحيا مصر" على السيارات الشرطية، وبالمراكز والأقسام الشرطية، لتأكيد التلاحم بين جهاز الشرطة والشعب، وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وتغيير شعار الشرطة على المؤسسات الشرطية والمركبات لـ"شرطة الشعب".

وكان مضمون الرسالـــة التى قالها وزير الداخلية للقيادات:"أخــى المواطن أختــى المواطنــة عهداً علينا أمام الله بــأن تبقــى رايــة الوطــن عاليــة خفاقــة تنبض بالخير والنماء، وأن نظل على عهدنا أوفياء لضمان أمن الوطن بأغلى ما نملك بالروح والنفس لنحصــد سويــاً ثمــار رفعــة الوطــن، رسالتنا إليكـم مقدسة وتضحياتنا للوطـن شرف، وسنظـل دومـاً شرطـة الشعــب وتحيا مصر أبية حرة".



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