حبس دجال وصديقه نصبا على ربة منزل فى 7 آلاف جنيه بحجة رجوعها لزوجها بالبحيرة

قررت نيابة الرحمانية قبل قليل برئاسة المستشار طارق حمودة وإشراف المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، حبس "أحمد . م . ا " دجال ومقيم محلة بشر شبراخيت وصديقه>رمضان . أ . ى " موظف بالوحدة المحلية بشبراخيت لحين ورود تحريات المباحث، لاتهامهما بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ 9500 جنيه منها نظير عمله عدة أحجبة للمحبة.

وكان ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تمكنوا من القبض على دجال وصديقة حال تقاضيهم مبلغ 7 آلاف جنيه من ربة منزل من محافظة القاهرة نظير قيمة حجاب المحبة للمساهمة فى عودتها لزوجها نظرا لوجود خلافات أسرية فيما بينهما .

البداية كانت حينما تلقى المقدم محمد فرحات نائب مأمور الرحمانية بلاغا من " شرين . م . إ " 30 سنة ربة منزل ومقيمة مدينة نصر القاهرة يفيد بقيام " أحمد . م . ا " دجال " ومقيم محلة بشر شبراخيت بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 9500 جنيه منها نظير عمله عدة أحجبة للمحبة للمساهمة فى عودتها لزوجها نظرا لوجود خلافات أسرية فيما بينهما، وأضافت المبلغة أن المتهم طلب منها مبلغ 7 آلاف جنيه أخرى واتفق معها على مقابلتها بمدينة الرحمانية مقابل منحها عدة أحجبة وطلب منها السماح له بوضع كمية من الزيوت على جسدها على مما دعاها تشك فى أمره وتقوم بتحرير محضر بالواقعة .

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد فرحات نائب مأمور الرحمانية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وتمكن فريق البحث من ضبط المتهم وبرفقتة صديقه المتهم " رمضان . أ . ى " موظف بالوحدة المحلية بشبراخيت حال قيامهم بتسليم المجنى عليها الأحجبة وتسلم الأموال وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 570 جنح الرحمانية .

- القبض على دجال بالبحيرة طلب من سيدة 7 آلاف جنيه لعمل حجاب يعيد إليها زوجها