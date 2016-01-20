أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من شركة الليثي للسيارات

Google+ Print
إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من شركة الليثي للسيارات إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من شركة الليثي للسيارات

قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار حسام عرجاوي مدير النيابة، وسكرتير هاني رمسيس، إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على70 ألف جنية من شركة الليثي للسيارات.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من شركة الليثي للسيارات، تتهم أحد العاملين بالشركة بالاستيلاء علي مبلغ 70 ألف جنيه من العهدة الخاصة بة ، وأنكر المتهم الاستيلاء علي الأموال واتهم صاحب الشركة بإكراهه علي توقيع علي أصل أمانة بالمبلغ ، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم افتعل قصة أكراه علي التوقيع للهروب من المسائلة القانونية عقب التصرف في المبلغ المالي .
> فقرت النيابة العامة اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 الف جنيه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا