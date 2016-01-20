إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على 70 ألف جنيه من شركة الليثي للسيارات

قررت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار حسام عرجاوي مدير النيابة، وسكرتير هاني رمسيس، إخلاء سبيل متهم بالاستيلاء على70 ألف جنية من شركة الليثي للسيارات.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من شركة الليثي للسيارات، تتهم أحد العاملين بالشركة بالاستيلاء علي مبلغ 70 ألف جنيه من العهدة الخاصة بة ، وأنكر المتهم الاستيلاء علي الأموال واتهم صاحب الشركة بإكراهه علي توقيع علي أصل أمانة بالمبلغ ، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم افتعل قصة أكراه علي التوقيع للهروب من المسائلة القانونية عقب التصرف في المبلغ المالي .

> فقرت النيابة العامة اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 الف جنيه.