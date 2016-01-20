المؤتمر العربى الأول للطب عن بعد يضع 5محاور لتنفيذ المشروع بمصر وإفريقيا

بدأ المؤتمر العربى الأول "للطب عن بعد" فى مجال المخ والأعصاب يومه الثانى فى الانعقاد بدعم مشروع "علم وعالج" الذى أطلقه أمس، الدكتور "تامر عمارة" أستاذ مساعد المخ والأعصاب طب عين شمس، أحد منظمى المؤتمر.

وحتى يصل المؤتمر إلى هدفه من المؤتمر وخروجه بمبادرة ينطلقوا بها لنقل خدمة الطب عن بعد فى مصر وأفريقيا من خلال شبكة إلكترونية موسعة، وضع الحاضرون مجموعة من النقاط للبدء فى تطبيق الطب عن بعد، ومن أهم هذه النقاط:

>1. إعادة توزيع الأطباء بشكل مثالى على المناطق المختلفة.

>2. توعية المواطنين بأهمية الطب عن بعد لإنقاذهم بصورة سريعة

>3. إقامة برنامج تدريبى للأطباء لاستخدام هذه الخدمة الجديدة وطاقم التمريض حتى يحصلوا على نفس الدورات لدورهم فى علاج المرضى.

>4. التغيير الشامل فى الأماكن قليلة الإمكانيات والموارد فى كليات طب والمراكز الطبية خاصة فى إفريقيا.

>5. تحديد احتياجات الطلاب ليتعلموا كيفية التعامل معها، وتغيير المناهج الدراسية بما يتفق مع هذا المشروع وإدخال منهج خاص للطب عن بعد فى المناهج الدراسية حتى يكون من ضمن المهارات والدراسات التى يحصل عليها خلال فترة دراسته.

ويعلق الدكتور "مجد زكريا فؤاد" أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيس وحدة التصلب جامعة عين شمس، ويقول "البدء فى تنفيذ المشروع فى المناطق النائية سيكون أسهل نظرا لاحتياج مرضاهم والأطباء هناك إلى الإمكانيات حتى يقوموا بدورهم، ونجاح الفكرة هناك سيكون نقطة الانطلاق لباقى الأماكن.

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