المعارضة السورية: لا يمكن المشاركة فى المحادثات إذا انضم طرف ثالث لها

>قال مجلس للمعارضة السورية اليوم الأربعاء إنه لن يشارك فى مفاوضات السلام بجينيف إذا انضم طرف ثالث للمحادثات فى إشارة إلى محاولة روسية لإشراك جماعات أخرى فى العملية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

واتهم رياض حجاب رئيس المجلس الذى تشكل فى الرياض الشهر الماضى روسيا بعرقلة سير المفاوضات وقال فى مؤتمر صحفى بالعاصمة السعودية إن المعارضة لا يمكن أن تتفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار والقصف.

وأعلن حجاب أيضا أسماء شخصيات المعارضة التى ستشارك فى المحادثات ومن بينها محمد علوش المسؤول السياسى فى جماعة جيش الإسلام التى تصنفها موسكو ودمشق على أنها جماعة إرهابية.

وكانت قد كثفت طائرات حربية روسية ضرباتها من قاعدتها الجوية فى محافظة اللاذقية السورية، حيث تواصل موسكو ضغطها الجوى قبل أيام من بدء محادثات السلام المقررة فى جنيف.