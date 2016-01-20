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الجبورى للسفير السعودى: العراق يتطلع لدورعربى أكبر لمواجهة الإرهاب

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الجبورى للسفير السعودى: العراق يتطلع لدورعربى أكبر لمواجهة الإرهاب الجبورى للسفير السعودى: العراق يتطلع لدورعربى أكبر لمواجهة الإرهاب

التقى رئيس مجلس النواب بالعراق د. سليم الجبورى فى بغداد الأربعاء، مع السفيرين السعودى ثامر السبهان والفرنسى مارك باريتى، كل على حده.

وأعرب الجبورى عن تفاؤله بإعادة افتتاح السفارة فى العراق، آملا أن يمهد ذلك لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً فى ظل التحديات التى تعيشها المنطقة والتى تتطلب مزيداً من التنسيق فى كافة المجالات.

وقال أن العراق يتطلع إلى دور عربى اكبر ومزيد من التعاون وبذل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب الذى بات يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، قال السفير ثامر السبهان، أن السعودية تتطلع إلى بداية جديدة من العلاقات مع العراق بما يسهم فى استقراره والتعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان سفير السعودية ثامر السبهان وصل بغداد فى 30 ديسمبر الماضى، وتسلم الرئيس العراقى فؤاد معصوم يوم الاثنين الماضى أوراق اعتماده، وأن وفدا سعوديا برئاسة نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالخارجية السعودية عبد الرحمن الشهرى زار بغداد يناير الماضى، لبحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة التى أغلقت عام 1990 عقب الغزو العراقى للكويت، وكذلك فتح قنصلية عامة للسعودية فى أربيل بإقليم كردستان العراق.

وناقش رئيس مجلس النواب العراقى مع السفير الفرنسى مستجدات الأوضاع على المستويين المحلى والدولى، لاسيما ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى المجال الاقتصادية وتداعيات هبوط النفط والآليات المناسبة لمواجهة ذلك.

ودعا الجبورى إلى اهتمام دولى أكبر بملف تأهيل وإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، بالإضافة إلى ملف النازحين وإغاثتهم، منوها بالدور الفرنسى فى هذا الشأن.
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