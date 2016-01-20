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صور| الوزير يتفقد العينات النهائية للإسكان المتوسط بمدينة العبور

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صور| الوزير يتفقد العينات النهائية للإسكان المتوسط بمدينة العبور صور| الوزير يتفقد العينات النهائية للإسكان المتوسط بمدينة العبور


> تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، العينات النهائية التي تم تشطيبها بوحدات الإسكان المتوسط “دار ” بمدينة العبور.

وصرح وزير الإسكان بأن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التزمتا بما تم الإعلان عنه للحاجزين، وتم تنفيذ وحدات على أعلى مستوى من التشطيب، لا تقل إن لم تكن تتفوق على الوحدات التي ينفذها القطاع الخاص، وبأسعار أقل بنسبة لا تقل عن 30% من القطاع الخاص، ليستفيد بها متوسطو الدخل، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية، وأجهزة المدن الجديدة، وكل الشركات العاملة بالمشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “يتم تنفيذ 2136 وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع بمدينة العبور، بينما هناك 3024 وحدة أخرى بالمرحلة الثانية، تم استلام موقعها، وسيبدأ التنفيذ، ويتم التجهيز للمرحلة الثالثة بحوالى 2400 وحدة سكنية.”

وأجرى الوزير حواراً مع عدد من الحاجزين الذين تصادف وجودهم بالمشروع، مؤكداً أن المشروع على الرغم من الانتقادات التى وجهها له بعض الحاجزين، سيكون على أعلى مستوى، ونفذنا ما أعلنا عنه، بل وتم زيادة عدد من الكماليات فى إطار الاهتمام بأن يكون هذا المشروع علامة مميزة فى المدن الجديدة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم جداً بالمشروع، وكلَّف منذ أيام بزيادة عدد الوحدات به من 150 ألف وحدة إلى 250 ألف وحدة.

وكلَّف وزير الإسكان مسؤولي المدينة بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق، وتنسيق الموقع، وكذا تنفيذ السور المحيط بالمشروع، ليتواكب ذلك مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وأشار الوزير إلى أنه تم تصوير العينات التى تم تشطيبها، وسيتم الإعلان عن طرق الاختيار للحاجزين خلال أيام.
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