وزير الثقافة الصيني يبعث برسالة سلام للعالم من الأقصر‎

بعث وزير الثقافة الصيني تساي وو برسالة سلام للعالم من منطقة وادي الملوك الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

وأشار إلي أن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها مدينة الأقصر،وأن الحضارة الفرعونية المصرية القديمة هي رمز للحضارة الإنسانية.

وتفقد وزير الثقافة الصيني العديد من المواقع الأثرية بالبر الغربي، و دعا سياح بلاده والعالم لزيارة الأقصر والاستمتاع بطقسها الدافئ والتجول وسط ٱثارها الخالدة صاحبت التاريخ الممتد عبر آلاف السنين.

واستقبل وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، ومحافظ الأقصر محمد بدرأمس الثلاثاء، وزير الثقافة الصيني تساي وو، بمطار الأقصر الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لحفل إنطلاق فعاليات العام الثقافي الصيني المصري من معبد الأقصر بحضور رئيسي البلدين بالتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

‫النتيجة الأكبر على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، كانت بمسابة الدوري العام موسم 1958، ونجح خلالها الأحمر في الفوز على الأصفر بثمانية أهداف نظيفة.

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