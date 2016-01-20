تنفيذ حكم الإعدام فى 5 حالات بينهم 3 سيدات بسجن المنيا

نفذت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة اليوم حكم الإعدام فى 5 أشخاص بينهم 3 سيدات،حيث تم إعدام كل من "عبد الخالق .ا" 50 سنة من سوهاج، "على .ع" 31 سنة بنى سويف، " مروة .ع"،20 سنة من الفشن بنى سويف، "مديحة،خ"، 30 سنة من سوهاج، "انتصار .ع"،20 سنة من سوهاج.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- فى الجلسة العامة للبرلمان.. نائبة تطالب بإعدام قيادات الإرهاب
وتم نقل جثامين المنفذ فيهم حكم الإعدام لمشرحة مستشفى المنيا العام، التى شهدت كثافة أمنية غير مسبوقة بمحيطها تمهيدا لتسليم الجثث لذويهم .
>- فى الجلسة العامة للبرلمان.. نائبة تطالب بإعدام قيادات الإرهاب