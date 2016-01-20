تنفيذ حكم الإعدام فى 5 حالات بينهم 3 سيدات بسجن المنيا

نفذت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة اليوم حكم الإعدام فى 5 أشخاص بينهم 3 سيدات،حيث تم إعدام كل من "عبد الخالق .ا" 50 سنة من سوهاج، "على .ع" 31 سنة بنى سويف، " مروة .ع"،20 سنة من الفشن بنى سويف، "مديحة،خ"، 30 سنة من سوهاج، "انتصار .ع"،20 سنة من سوهاج.

وتم نقل جثامين المنفذ فيهم حكم الإعدام لمشرحة مستشفى المنيا العام، التى شهدت كثافة أمنية غير مسبوقة بمحيطها تمهيدا لتسليم الجثث لذويهم .

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