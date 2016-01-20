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دراسة: بطء معدل ضربات القلب لا يعنى ارتفاع خطر الموت المبكر

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دراسة: بطء معدل ضربات القلب لا يعنى ارتفاع خطر الموت المبكر دراسة: بطء معدل ضربات القلب لا يعنى ارتفاع خطر الموت المبكر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من بطء معدل ضربات القلب لا تزيد لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحثون إن معدل ضربات القلب النموذجى للشخص البالغ هو 60-100 ضربة فى الدقيقة، ولكن فى بعض الناس تكون أقل من 50 نبضة فى الدقيقة، وهى حالة تسمى بطء معدل ضربات القلب.

وأشار الباحثون إلى أن القلب عندما لا يمكنه ضخ ما يكفى من الدم فى جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يسبب بطئًا فى معدل ضربات القلب وهذا يؤدى إلى ضيق فى التنفس، والإغماء أو ألم فى الصدر، ومع ذلك، لم يكن واضحا ما إذا كان بطء النبض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أنه بالنسبة للأغلبية الكبيرة من الأشخاص الذين لديهم معدل ضربات القلب 40 أو 50 ضربة فى الدقيقة، فهم ليس لديهم أعراض.

ونشرت هذه النتائج على الإنترنت فى 19 يناير بمجلة “JAMA”K كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day news”.

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