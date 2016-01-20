تركيا تنفى دخول قواتها العسكرية إلى مدينة "جرابلس" السورية

نفت مصادر أمنية تركية دخول قوات عسكرية إلى مدينة "جرابلس" بسوريا، مؤكدة أن المزاعم المنتشرة فى هذا الصدد ليست صحيحة.

وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية الأربعاء، أن القوات التركية أرسلت كاسحة ألغام إلى بلدة "كاركاميش" التابعة لمحافظة "غازى عنتاب" بجنوبى تركيا المقابلة لمدينة "جرابلس" الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش على الجانب السورى لإزالة الألغام المزروعة من قبل التنظيم الإرهابى على الشريط الحدودى بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية لم تدخل مترا واحدا فى عمق الأراضى السورية أثناء عملية تطهير الألغام، بل دخلت فى بعض الأماكن على عمق 30 و50 و100 متر فقط جنوب خط السكك الحديدية، واتخذت خلال عملية تطهير المنطقة تدابير أمنية مشددة، وتم إرسال سيارة إسعاف وطواقم طبية تحسبا لأى هجوم محتمل قد يؤدى لوقوع إصابات أثناء إزالة الألغام.

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