سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: المصريون لديهم أحسن زعيم فى العالم

أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن المصريين لديهم أحسن زعيم فى العالم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذا يجب أن يكون لدينا أمل فى تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المرجو منها خلال الفترة المقبلة.

وردًا على سؤال "اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه مؤسسة ماعت، قال سفير الاتحاد الأوروبى أن مصر تمر بمخاطر أمنية، وهذه المخاطر ستسمر لفترة قادمة إلى أن يتم القضاء عليها، مطالباً الجميع بأن يساهموا فى إعادة الاستقرار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العبء فى محاربة الإرهاب ليس قائم على الحكومة فقط وإنما على الجميع.

وأضاف "موران" أنه يجب أن لا نقارن بين مصر وأوروبا فالمقارنة مختلفة من حيث الموارد والإمكانيات، ولذا يجب ألا ننظر للتنمية فى مصر كأوروبا.. وتابع: "نريد مزيد من الأمن والتنمية، وعلينا مواجهة التطرف جميعاً.

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