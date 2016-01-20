4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق نشب فى شقة سكنية بالبراجيل التابعة لمنطقة أوسيم، دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران بعقار سكنى فى أوسيم، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان.

وتبين من خلال التحريات الأولية، تفحم أجزاء من محتويات الشقة، وتمت السيطرة على الحريقـ وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.