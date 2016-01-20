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حبس أمين شرطة وزوجته بتهمة قتل تاجر وتقطيع جثته لخلافات على شقة بإمبابة

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حبس أمين شرطة وزوجته بتهمة قتل تاجر وتقطيع جثته لخلافات على شقة بإمبابة حبس أمين شرطة وزوجته بتهمة قتل تاجر وتقطيع جثته لخلافات على شقة بإمبابة
أمرت نيابة حوداث شمال الجيزة، برئاسة المستشار بدر مروان مدير النيابة، بحبس أمين شرطة وزوجته، لاتهامهما بقتل تاجر وتقطيع جثته، بسبب خلافات على شقة سكنية بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة محل الاتهام.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول "وائل" أمين شرطة اتفق مع زوجته المتهمة الثانية "حنان" على أن تقوم الزوجة باستدراج المجنى عليه لشقة سكنية تابعة لهم بمنطقة إمبابة بعد إغوائه لممارسة الجنس معها على أن يقتحم الزوج الشقة ويتخلص من المجنى عليه.

فى الميعاد المحدد، توجه التاجر للمكان المتفق عليه لممارسة الجنس مع زوجة آمين الشرطة، وأثناء ذلك اقتحم المتهم الشقة، كما خطط مسبقا، وصوب 3 طلقات نارية للمجنى عليه حتى أرداه قتيلا، وقطع جثة المجنى عليه لأجزاء وقام باخفائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم "وائل" استولى على سيارة المجنى عليه، وقام بإخفائها فى منطقة مهجورة، وكان ذلك بداية سقوطه هو وزوجته، حيث عثر رجال الإدارة العامة للمرور على السيارة، وبالكشف عنها تبين لهم هوية مالكها "التاجر"، وبالتحرى عنه تبين أنه مختفى منذ فترة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن آخر من تواصل معهم التاجر هما أمين الشرطة وزوجته، وتبين أن هناك خلافات بينهم على شقة سكنية استئجراها من المجنى عليه، الذى رفض تحويل عقدها من مؤقت لدائم فتخلصا منه، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما.

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مصر 365