زايد للإسكان يعتمد أسماء 679 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 679 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 335 مليون درهم توزعت ما بين 552 قرضاً و127 منحة سكنية وتنوعت ما بين 202 من فئة بناء جديد و46 من فئة استكمال مسكن و24 من فئة إضافة على مسكن و384 مسكناً حكومياً ضمن المجمعات السكنية و24 من فئة إضافة على مسكن و12 من فئة صيانة مسكن و10 من فئة شراء مسكن وسداد واحد عن مسكن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي ترأسه معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج، بفندق سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي. وقال النعيمي أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كافة مقومات العيش الكريم لأبنائها وتوظيف وتسخير مواردها لسعادة المواطنين ورفاهيتهم.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج، إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين. وأضاف النعيمي أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين، لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية

وفي إطار مستجدات الأراضي والمجمعات السكنية، قالت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج أنه تم فتح مظاريف مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني بمنطقة القوز2 بدبي يضم 159 فيلا سكنية كما سيتم طرح مناقصة مشروع إنشاء المجمع السكني بمنطقة الخوانيج بدبي وتضم 341 وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي الشارقة تم اعتماد المخطط العام لمشروع مجمع الرق السكني بالشارقة والذي يضم 200 مسكناً وتبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة 900 متر مربع. إلى ذلك، جاري اعتماد المخطط العام لمشروع إنشاء مجمع سكني بمنطقة السيوح 16 يضم 415 مسكناً بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وفي عجمان يجري العمل على تنفيذ مشروع مجمع عجمان السكني بمنطقة الرقايب «2» والذي يضم 306 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 347 مليون درهم وتبلغ نسبة إنجاز المشروع حالياً 8%، ويمتد المشروع على مساحة من الأرض تبلغ 300 ألف متر مربع، ومدة تنفيذ تبلغ 840 يوماً. وقالت الفندي أن البرنامج اعتمد مؤخراً المخطط العام لمشروع مجمع سكني بمنطقة المنتزي بعجمان والذي يضم 660 مسكناً.

وفي أم القيوين تم اعتماد ترسية مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع سكني في إمارة أم القيوين بمدينة الشهداء والذي يضم 232 مسكناً. وفي رأس الخيمة تمت الترسية على مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المرحلة الأولى من مجمع بطين السمر والذي يضم 320 مسكناً.

> فئات المستفيدين من الدعم السكني

ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما تعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وصمّم لهذه الفئة نماذج سكنية تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الأمن والاستقرار. إلى جانب ذلك، يوفر البرنامج دعم سكني إلى فئة الأرامل والمطلقات وفئة كبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إلى جانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

الدخل الشهري للفئات المستفيدة

ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج 20 ألف درهم شهرياً إذ حدد البرنامج قيمة الدعم 800 ألف درهم تأتي بناءً على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض مؤكدة أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

وحدد البرنامج معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفه الأعلى إلى 800 ألف درهم وتضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق، فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي 30000 ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 3000 درهم يحصل المستفيد في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ 800 ألف درهم. أما إذا كان متوسط الدخل من 3000 إلى 4000 درهم فتكون قيمة الدعم 700 ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5000 وأكثر على 500 ألف درهم.

أما إذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من30000 ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 4000 درهم يحصل المستفيد على 700ألف درهم أما إذا كان متوسط الدخل من 4000 إلى 5000 درهم فيحصل المستفيد على 600ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5000 وأكثر على 500 ألف درهم.

وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،رفع البرنامج قيمة الدعم السكني لفئة القروض في للمستفيدين من مساكن المجمعات السكنية ليصل الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني إلى 700 ألف درهم، بعد أن كانت 500 ألف درهم في السابق.

> مجالات الاستفادة من الدعم السكني

وقال سعادة المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أن مقدمي طلبات الدعم السكني يمكنهم الاستفادة من الدعم بعدة طرق مختلفة تضم إما صيانة مسكن أو إضافة لمسكن قائم أو بناء مسكن جديد ويشترط أن يكون مقدم الطلب مالكاً لأرض وقد باشر في الأعمال وأن يكون قد أنجز ما يقارب من قيمة الدعم السكني أو أن يتقدم بما يثبت امتلاكه المبلغ المطلوب منه تنفيذه قبل الاستفادة من مبلغ الدعم السكني الصادر من البرنامج أو السكن ضمن مساكن المجمعات السكنية بحيث يتم تحديد نموذج المسكن المطلوب بناء على المعايير الخاصة بتوزيع المساكن ضمن المجمعات السكنية.

القرار الذكي

وأوضح سعادة محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 679 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

> إجراءات ما بعد صدور قرار الدعم السكني

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامجwww.szhp.gov.aeعلى الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكنيفيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

نماذج سكنية عصرية

وقال المهندس باسم محمد النمر مدير إدارة الخدمات الهندسية بالبرنامج أن البرنامج يوفر أكثر من 30 نموذج سكني حرص البرنامج قبل تصميمها على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية ثم عكس ذلك من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها. وتتراوح عدد الغرف في النماذج بين غرفتي نوم إلى خمس غرف نوم مع إمكانية التوسع المستقبلي سواء رأسياً أو أفقياً للمسكن لتلبية احتياجات الأسرة. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

- الأسماء