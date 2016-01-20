السودان يدفع بتعزيزات أمنية لمنع تسلل عناصر داعش عبر الحدود

دفع جهاز الأمن والمخابرات السودانى بتعزيزات من الكتائب الأمنية لقوات الدعم السريع، التابعة للجهاز، للقيام بمهام محددة فى مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ومراقبة الصحراء الشمالية لدارفور (غرب السودان) ومنع تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى للبلاد.

وحدد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السودانى الفريق أول محمد عطا المولى عباس- فى تصريح الأربعاء، مهام هذه القوات فى منع تسللات تنظيم داعش الإرهابى إلى السودان من دول غرب إفريقيا أو تسلل تلك العناصر عبر السودان إلى ليبيا أو تهريب أبناء السودان إلى ليبيا بالإضافة إلى قطع الطريق أمام دخول وخروج المتمردين السودانيين إلى ليبيا ومكافحة كافة أنواع الجرائم العابرة للحدود.

وأكد عطا المولى أن السودان يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا تماما، كما يعمل من أجل الأمن والاستقرار بولايتى جنوب كردفان والنيل والأزرق، وولايات دارفور، مشيرا إلى أن القوات النظامية لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولات للنيل من أمن البلاد.

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