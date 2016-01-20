بالصور.. السعودية تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم

>تحيى السعودية السبت الذكرى السنوية الأولى لاعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العرش فى المملكة السعودية خلفا لشقيقه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولد الملك سلمان بن عبد العزيز فى 31 ديسمبر 1935، وهو العاهل السابع للمملكة التى أسسها والده فى العام 1932، وتولى الملك سلمان عدة مناصب قبل توليه مقاليد السلطة فى المملكة وهى، تولى امارة منطقة الرياض زهاء خمسة عقود وأشرف على تنمية العاصمة، سمى وزيرا للدفاع فى 2011، ووليا للعهد فى 2012 خلال عهد الملك الراحل عبد الله.

لدى العاهل السعودى ابنة وعشرة أبناء أبرزهم ولى ولى العهد وزير الدفاع محمد سلمان، من ابنائه الأمير عبد العزيز الذى سمى مساعدا لوزير النفط فى 2004، والأمير سلطان الذى أصبح فى العام 1985، أول عربى يسافر إلى الفضاء من خلال المشاركة فى مهمة لمكوك الفضاء الأميركى "ديسكوفرى"، ويترأس الأمير سلطان حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى.



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