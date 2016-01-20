أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. السعودية تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم

Google+ Print
بالصور.. السعودية تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم بالصور.. السعودية تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لتولى الملك سلمان مقاليد الحكم

>تحيى السبت الذكرى السنوية الأولى لاعتلاء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العرش فى المملكة السعودية خلفا لشقيقه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ولد الملك سلمان بن عبد العزيز فى 31 ديسمبر 1935، وهو العاهل السابع للمملكة التى أسسها والده فى العام 1932، وتولى الملك سلمان عدة مناصب قبل توليه مقاليد السلطة فى المملكة وهى، تولى امارة منطقة الرياض زهاء خمسة عقود وأشرف على تنمية العاصمة، سمى وزيرا للدفاع فى 2011، ووليا للعهد فى 2012 خلال عهد الملك الراحل عبد الله.

لدى العاهل السعودى ابنة وعشرة أبناء أبرزهم ولى ولى العهد وزير الدفاع محمد سلمان، من ابنائه الأمير عبد العزيز الذى سمى مساعدا لوزير النفط فى 2004، والأمير سلطان الذى أصبح فى العام 1985، أول عربى يسافر إلى الفضاء من خلال المشاركة فى مهمة لمكوك الفضاء الأميركى "ديسكوفرى"، ويترأس الأمير سلطان حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة