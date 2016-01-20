متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحمت مجموعة من المتطرفين اليهود الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال.

واقتحم المتطرفون باحات المسجد تحت سيطرة شرطة الاحتلال الإسرائيلى، والتى انتشرت فى باحات المسجد، فيما تصدى المرابطون والمرابطات لهذه الاقتحامات عبر التكبير والتهليل؛ ما جعل المستوطنون يخشون على أنفسهم ويخرجون سريعا.

من ناحية أخرى سمح جيش الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء بعودة العمال الفلسطينيين إلى بعض مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بعد أن حظر عليهم أمس دخول كافة المستوطنات فى أعقاب عمليتى طعن فى مستوطنتى "عوتنئيل" جنوب الخليل و"تقوع" جنوب شرق مدينة بيت لحم والتى قتلت فيهما مستوطنة إسرائيلية وأصيبت أخرى خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش الإسرائيلى قرر على إثر تقييم للأوضاع الأمنية السماح للعمال الفلسطينيين بدخول جميع مستوطنات منطقتى منشيه وإيفرايم شمال الضفة الغربية، والسماح بدخولهم إلى ثلاث مستوطنات فى منطقة بنيامين وسط الضفة.

وأشارت الإذاعة إلى أنه بالنسبة لمستوطنتى غوش عصيون والخليل جنوب الضفة ووسط نابلس "فتقرر حظر دخول العمال الفلسطينيين كليا"، إلى أجل لم تحدده.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد قرر مساء الاثنين الماضى حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية والقدس كافة، مستثنيا المناطق الصناعية خارج المستوطنات، على خلفية عمليتى الطعن مستوطنتى "عوتنئيل" و"تقوع".

وبحسب الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى (حكومى)، يبلغ عدد العمال الفلسطينيين فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة فى أراضى الضفة الغربية والقدس نحو 20 ألف عامل.

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