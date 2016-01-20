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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس فى الاحتفالات بعيد الغطاس

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس فى الاحتفالات بعيد الغطاس مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس فى الاحتفالات بعيد الغطاس
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية خدمات تأمين الكنائس بالمحافظة، وشدد على الإجراءات الأمنية خلال الاحتفالات وتجمعات الأقباط فى الكنائس المختلفة بعيد الغطاس.

وشهدت جميع الشوارع المحيطة بالكنائس فرض حواجز أمنية وغلق للشوارع المؤدية لها وتغيير مسارات الطرق من أمام الكنائس ورفع السيارات، كما تم توسيع دائرة الاشتباه.

وشدد مدير أمن الغربية على التواجد المكثف لقوات الحماية المدنية والمفرقعات ورجال الشرطة السريين خلال الاحتفالات بعيد الغطاس المجيد، وأطلقت كنائس المحافظة دعوة لنشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

كما وجه مدير الأمن الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم وحسن المعاملة بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة والعمل على دعمها.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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