قيادى سابق بالنور يسخر من فشل الحزب واستعداده للمحليات: "إن فاتك الميرى"

سخر محمود عباس، القيادى السابق بحزب النور، من إعلان الحزب استعداداته لانتخابات المجالس المحلية، بعد الإخفاق فى الانتخابات البرلمانية.

وقال عباس فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "‏حزب النور يعلن تدريب كوادره على إنتاج مجالس محلية تصب فى صالح المواطن، إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".

وأشار القيادى السابق لحزب النور، إلى أن الحزب ليس له دور داخل البرلمان، وليس لديه قدرة على رفض قوانين أو الـتأثير حتى تحت القبة.

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