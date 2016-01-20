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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث مصر القديمة" لـ17 فبراير المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث مصر القديمة" لـ17 فبراير المقبل تأجيل محاكمة المتهمين فى "أحداث مصر القديمة" لـ17 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة محاكمة 6 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة القديمة، فى شهر أكتوبر 2013، لـ17 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رئيس مباحث قسم مصر القديمة السابق، والذى قال بعد حلف اليمين إنه تلقى بلاغا من الأهالى بوجود مظاهرات لجماعة الإخوان.

وأضاف الشاهد، أن المتظاهرين حطموا بعض المحلات بمنطقة المنيل وقاموا بإطلاق أعيرة نارية على المارة، مضيفا أنه أنه تمكن من إلقاء القبض على بعض المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع فى القتل، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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مصر 365

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