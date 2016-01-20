إحباط تهريب ١٤ قطعة أثرية خارج البلاد

أحبطت أجهزة البحث الجنائي بمصلحة أمن الموانئ محاولة تهريب 14 قطعة يشتبه فى أثريتها إلى خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة موانئ دمياط، قيام إحدى شركات التصدير والاستيراد، كائنة بمحافظة القاهرة لصاحبهاروماني س. أ.، بتهريب عدد من القطع التى يشتبه في أثريتها إلى خارج البلاد وذلك بإخفائها داخل مشمول إحدى الرسائل موبيليا وأخشاب مصدرة إلى إحدى الدول الأجنبية لصالح مالك الرسالة محسن ف. ف 46 سنة صاحب معرض موبيليات وأنتيكات بدمياط.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة «أمنية، جمركية، أثرية»، أسفرت أعمالها عن ضبط 14 قطعة يشتبه فى أثريتها تنتمى إلى عصر الأسرة العلوية عبارة عن ٦ فازات من الخزف متوسطة الحجم و٦ أطباق جدارية من الخزف والمعدن منقوش عليها رسوم آدمية و٢ أبليك نحاسى منقوش عليهما رسوم آدمية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.