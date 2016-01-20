سقوط فتاة من شرفة عقار بمنطقة الحريرى فى الزقازيق

شهدت منطقة الحريرى التابعة لقسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، حادث سقوط فتاة من شرفة إحدى العمارات السكنية بالمنطقة مساء أمس الثلاثاء، دون أسباب معلنة .

وقال أحد الأهالى إنهم فوجئوا بسقوط الفتاة من أحد العقارات السكنية بمنطقة الحريرى، ووقعت طريحة الأرض مصابة إثر السقوط، حيث قام بعض شباب وأهالى المنطقة بالصعود إلى العقار لمعرفة أسباب سقوطها، إلا أنهم لم يتوصلوا للسبب الحقيقى، لاسيما وأنهم وجدوا المكان الذى سقطت منه خاليا من السكان، فيما أوضح آخرون أنها غريبة عن المنطقة وليست من سكان العقار . من جهته أكد مصدر أمنى أن مباحث قسم شرطة أول الزقازيق برئاسة الرائد حسين أبو فول انتقلت إلى محل الواقعة لفحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة السبب وراء سقوط الفتاة من أعلى العقار، مشيرا إلى أن الفتاة لا تزال على قيد الحياة، ومن المقرر استجوابها بعد تحسن حالتها الصحية .