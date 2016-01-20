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قطار يصدم شخص في سوهاج‎

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قطار يصدم شخص في سوهاج‎ قطار يصدم شخص في سوهاج‎

أرشيفية

لقى شخص مصرعه اثناء عبوره لشريط السكة الحديد بمدينة المنشاة بسوهاج .

​​تلقى اللواء احمد ابو الفتوح أخطارًا من ضباط شرطة المنشاة باصطدام القطار رقم 159 «قنا– القاهرة» بأحد الأشخاص بناحية مركز المنشاه مما ادى لوفاته على الفور.

و بالانتقال والفحص تبين اصطدام القطار المشار إليه بـ السيد ع. حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من المزلقان مما نتج عنه وفاته وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم ، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي

وتم توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
> و تحرر عن ذلك المحضر رقم 345 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .​

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